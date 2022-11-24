Правоохоронці провели обшуки в рамках розслідування діяльності групи компаній «VS Energy», яка контролюється громадянами РФ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено обшуки в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом здійснення на території України протиправної діяльності злочинної організації. В ході обшуків вилучено речі та документи.

За даними слідства, до числа керівників та організаторів злочинного угруповання входять громадяни РФ, включені у санкційний список відповідно до рішень РНБОУ. Також вони перебувають під санкціями ЄС та США. Серед них – колишній віце-спікер Ради РФ-власник футбольного клубу ЦСКА, колишній віце-спікер Держдуми Росії, а також представник криміналітету РФ, так званий «злодій у законі».

Організатори протиправної діяльності, учасники групи компаній «VS Energy», а також низка інших пов’язаних осіб тривалий час діють на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності України.

Вони вчиняють злочини господарського та насильницького спрямування, мають активи в анексованому Криму та на території країни-агресора. Спільно з оборонним концерном РФ вони беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення, фінансують цю діяльність, і тим самим становлять суттєву загрозу економічній та оборонній безпеці України.

Злочинна організація через групу компаній «VS Energy» консолідувала частину об’єктів енергетичної критичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та м.Києві.

3 метою забезпечення контролю та приховування незаконно одержаних активів, організатори створили складну структуру власності із залученням третіх осіб та родичів у якості номінальних керівників підприємств. А фізичні особи – громадяни України контролювали незаконно набуті активи.

Досудове розслідування за фактами створення злочинної організації та участі у ній, шахрайства, привласнення чи розтрати майна, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, протидії законній господарській діяльності, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму, зловживання владою або службовим становищем, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ухилення від сплати податків здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників СБУ (ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.