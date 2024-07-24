Правоохоронці столичної підземки затримали псевдомінера

Чоловік, перебувачюи напідпитку, зателефонував до поліції та повідомив про замінування станції метро «Позняки». Правоохоронці ретельно обстежили приміщення, однак не виявили вибухнебезпечних пристроїв. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування станції метро “Позняки”. Поліцейські ретельно оглянули вказану стацію – жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів виявлено не було.

За результатами проведення розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу порушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалося, що 34-річний місцевий мешканець здійснив хибний виклик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратори зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці грмадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Наразі судом вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва