Поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні АЗС у Львові

Підозрюваного, раніше неодноразово судимого, зокрема за крадіжки, 37-річного львів’янина, викрили та затримали оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими та співробітниками інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

Як встановили правоохоронці, в ніч на 19 січня, о 3.40, зловмисник зайшов у приміщення автозаправної станції, розташованої на проспекті Чорновола у Львові, розпилив касирці в обличчя газ з балончика, після чого заволодів виручкою у сумі більше п’яти тисяч гривень та втік.

Проведеними заходами поліцейські встановили особу та місце перебування зловмисника і того ж дня затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області