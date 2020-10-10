За спробу підірвати гранатою свою дівчину мешканця Василівського району засуджено до 10 років позбавлення волі

16.09.2018 року до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у багатоквартирному будинку в м. Дніпрорудне Василівського району стався вибух гранати, внаслідок чого постраждала жителька однієї з квартири.

Завдяки своєчасно вжитим спільним заходам Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури та Дніпрорудненського відділення поліції,того ж дня встановлено та затримано, у порядку ст. 208 КПК України, правопорушника, яким виявився співмешканець постраждалої дівчини, який, таким способом, у стані алкогольного сп’яніння намагався позбавити життя останню, через ревнощі.

Слідчим суддею застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У подальшому, Василівським відділом Енергодарської місцевої прокуратури обвинувальний акт направлено до суду для розгляду, за принципової позиції прокурора, Василівський районний суд визнав особу винною за пред’явленим обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України (придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу) та ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (закінчений замах на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокуратура Запорізької області