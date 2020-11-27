Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру у службовій недбалості екс-начальниці Держземагенства

Слідчі поліції Закарпаття спільно зі співробітниками УСБУ у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому керівнику одному з районних управлінь Держземагентства у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на посаді начальника управління органу земельних ресурсів, керівник неналежно поставилася до своїх службових обов’язків. Екс-чиновниця не перевірила та не порівняла наявні матеріали проєктів відведення земельних ділянок та погодила висновки і ряд інших документів у проєктах землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Незаконні дії посадовиці призвели до передачі земель сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України загальною площею 1,0283 га окремим громадянам для обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд.

Внаслідок недбалості посадової особи державі завдано збитків на суму 1,5 мільйонів гривень. За скоєне екс-чиновниці загрожує позбавлення волі строком до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області