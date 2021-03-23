Правоохоронці викрили схему незаконного видобутку дорогоцінного каміння

Слідчі дії проводилися на території Києва, Київської та Житомирської областей. Під час обшуків у фігурантів, які налагодили підпільний видобуток корисних копалин, вилучили понад 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що у злочинній схемі були задіяні співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці. Саме вони організували видобуток корисних копалин — топазу, берилу та кварцової сировини. Фігуранти, маючи дозвіл на користування надрами, без обов’язкового погодження проектної документації приступили до роботи.

При цьому видобування дорогоцінного каміння здійснювалося загально небезпечним способом, тобто із застосування бурових механізмів та без дотримання правил безпеки на виробництві. В подальшому зловмисники через підставні товариства постачали видобуті корисні копалини на ювелірний завод у Києві.

Документування протиправної діяльності групи осіб проводили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із колегами зі Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Сьогодні, 22 березня, проведено ряд слідчих дій, зокрема 15 обшуків у Києві, Київській та Житомирській областях: в офісному приміщенні акціонерного товариства, в шахтах та на ювелірному заводі. У результаті вилучено більше 10 тонн дорогоцінного каміння та кварцової сировини, документи, мобільні телефони. Сума завданих збитків буде встановлена після проведення експертизи.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління)