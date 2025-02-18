Правоохоронці втретє за тиждень прийшли з обшуками у «Київміськсвітло»

Попередні обшуки у приміщеннях «Київміськсвітла» проводили слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві 13 і 14 лютого

Сьогодні, 18 лютого, у приміщенні КП «Київміськсвітло» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві спільно з працівниками ГУ Служби безпеки України проводять обшуки. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Обшуки здійснюються на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження у справі 2021 року щодо постачання електроенергії», – йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що працівники КП «Київміськсвітло» надають усі наявні запитувані документи й продовжують сприяти правоохоронним органам. Зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.