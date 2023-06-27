Правоохоронці викрили харків‘янина, який публічно підтримував дії окупантів

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 56-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що торік у листопаді чоловік перебував в одному зі спортивних залів м. Харкова. Під час тренування він вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами через політичні погляди. Харків’янин почав казати, що «Крим належать росії», та мріє, щоб якомога швидше відбулось повне «освобождение Украины».

На цьому прокремлівський шанувальник не зупинився. Він додав, що смерті українців — це «витрати війни».

Дізнання проводять дізнавачі ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура