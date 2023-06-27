Правоохоронці викрили харків‘янина, який публічно підтримував дії окупантів

Published

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 56-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що торік у листопаді чоловік перебував в одному зі спортивних залів м. Харкова. Під час тренування він вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами через політичні погляди. Харків’янин почав казати, що «Крим належать росії», та мріє, щоб якомога швидше відбулось повне «освобождение Украины».

Возможно, это изображение 1 человек и текст

На цьому прокремлівський шанувальник не зупинився. Він додав, що смерті українців — це «витрати війни».

Дізнання проводять дізнавачі ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...