Вбивця співмешканки та її матері проведе 15 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 51-річного чоловіка в подвійному умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Трагічна подія трапилась в с. Безруки Дергачівської ОТГ першого квітня минулого року в одному з домоволодінь. Між чоловіком і його співмешканкою виникла сварка на ґрунті ревнощів. У ході конфлікту чоловік схопив ніж та завдав ним шість ударів по різних частинах тіла жінки.

Почувши крики, на місце події прибігла матір потерпілої, яка мешкала разом з «подружжям». Намагаючись захистити доньку, вона вдарила чоловіка по голові. Той у відповідь кинувся на літню жінку з ножем і завдав декілька ударів їй у шию, тулуб та по кінцівках.

Від отриманих травм обидві потерпілі померли на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Октябрський районний суду м. Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура