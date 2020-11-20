Правоохоронці затримали ужгородця за підкуп виборців

Вчора, 19 листопада, в обласному центрі Закарпаття поліцейські спільно з працівниками УСБУ області затримали ужгородця, який займався скупкою голосів на користь одного з кандидатів на пост мера міста.

Слідчі з’ясували, що ужгородець налагодив механізм з підкупу виборців. За один голос чоловік пропонував 500 гривень. До самої процедури реалізації підкупу зловмисник залучив голову правління одного із ОСББ. Останньому було доручено зібрати підписи мешканців, які б погодилися продати свій голос.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 160 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали фігуранта на гарячому, а саме під час передачі коштів у сумі 12 тисяч гривень.

За таку суму він мав забезпечити одному з кандидатів 24 додаткові голоси на виборах.

Підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва прокуратури області, звертатимуться до суду з клопотанням про обрання щодо затриманого запобіжного заходу.

Також поліцейські встановлюють коло інших осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області