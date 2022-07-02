В Україні суд заарештував права на мережу Brocard

Подільський районний суд Києва наклав арешт на 100% корпоративних прав мережі з продажу косметики Brocard.

Про це зазначено в ухвалі суду, передає УНН.

Відзначимо, що мережа Brocard через кіпрську компанію «Інденон Холдинг Лімітед» належить росіянці Тетяні Володіній. У рф же жінка володіє мережею «Л’Етуаль».

Рішення про арешт було ухвалено ще 18 травня у рамках кримінального провадження про присвоєння майна та фінансування агресії проти України.

З матеріалів випливає, що суд заборонив власниці відчужувати корпоративні права у ТОВ «Брокард-Україна». Проте на початку червня Brocard розіслав партнерам повідомлення про зміну власника – компанію продали парфумерному холдингу Philippe Benacin Holding.

Пізніше адвокати «Брокард-Україна» звернулись до суду з проханням скасувати арешт майна, оскільки кінцевим бенефіціарним власником компанії став громадянин Франції Філіп Бенасін.

Відповідно до ухвали, суд все ж задовольнив клопотання «Брокард-Україна, але частково. Таким чином арешт залишається чинним, як і заборона вчиняти будь-які дії, пов’язані з проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права компанії. У той же час Володіній дозволили змінити директора та місцезнаходження юридичної особи.

За інформацією ЗМІ, на 1 січня мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1808 осіб.