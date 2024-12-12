Правоохоронці затримали мешканця Київщини за пограбування студентки в столиці

Зловмисник здійснив напад на 22-річну дівчину біля її гуртожитку й заволодів особистими речами. Правоохоронці встановили місце перебування фігуранта, вилучили речові докази та повідомили йому про підозру. Порушнику загрожує до десяти років ув’язнення.

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про напад на місцеву мешканку. Чоловік напав на 22-річну дівчину у дворі будинку, вдарив її по голові, заволодів сумкою, а також срібними прикрасами потерпілої. На місце оперативний черговий негайно скерував співробітників кримінальної поліції та слідчо-оперативну групу районного управління.

У ході комплексу першочергових розшукових заходів поліцейські спільно з відділом кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий 46-річний мешканець Київської області.

Правоохоронці затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва