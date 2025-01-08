Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в Коростенській громаді

2 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків с. Межирічки знайдено 62-річного чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління.

Правоохоронці виявили тіло пенсіонера в одній із кімнат приватного будинку, в якому проживає 42-річний місцевий житель. Для встановлення причин смерті його було направлено на судово-медичну експертизу. Згідно з висновками експертів, загибель настала внаслідок множинних травм.

Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєного господаря оселі.

Попередньо, трагедії передував конфлікт між чоловіками. Підозрюваний пояснив, що повернувшись додому, застав односельця всередині. Чоловіки почали спілкуватися та розпивати алкогольні напої. Згодом господарю набридла компанія старшого товариша, тож він намагався його вигнати. Проте чоловік відмовлявся йти. Виникла сварка, під час якої господар завдав гостю кількох ударів тильною стороною сокири по тулубу.

3 січня, після проведення необхідних слідчих заходів, підозрюваного було затримано в процесуальному порядку. Вже наступного дня слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Судом чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває подальше досудове розслідування під процесуальним керівництвом Коростенської окружної прокуратури.

Згідно з чинним законодавством причетному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області