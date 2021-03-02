Правоохоронці Житомирщини затримали двох чоловіків, які підкупом намагалися уникнути кримінальної відповідальності

Двоє мешканців Житомирської області, підозрювані у хуліганстві та нанесенні тілесних ушкоджень, спробували відкупитися хабарем у підрозділі поліції. Про корупційні наміри спільників правоохоронці повідомили внутрішню безпеку Нацполіції.

До Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про спробу підкупу працівників поліції – заступника начальника Житомирського районного управління ГУНП області та старшого слідчого цього ж підрозділу.

Встановлено, що із пропозицією надання неправомірної вигоди до вищезазначених поліцейських звернулися два чоловіки – мешканці Коростишівського та Хорошівського районів області. Спільники «ідеї підкупу» — фігуранти кримінального провадження, розпочатого за ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Крім того, на момент вчинення злочину вони перебували у статусі підсудних за вчинення ще одного злочину.

За можливість уникнення кримінальної відповідальності за побиття потерпілих поплічники обіцяли поліцейським 30 тисяч гривень «винагороди» — 15 тисяч відразу і 15 тисяч після закриття матеріалів провадження.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури працівники внутрішньої безпеки НПУ та детективи СУ ГУНП Житомирщини затримали 25-ти та 28-річного чоловіка.

Фігурантам готується вручення ще однієї підозри, цього разу — за пропозицію надання неправомірної вигоди службовим особам – ч.3 ст.369 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Наразі спільників затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України