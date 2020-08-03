Правопорушника судитимуть за зруйнування знаку «Україна» поблизу КПВВ «Станиця Луганська» 

За процесуального керівництва Луганської місцевої прокуратури № 2 завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт

стосовно мешканця Станично-Луганського району за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 3 ст. 296 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 липня 2020 року у вечірній час доби раніше судимий за хуліганство 52-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, умисно зруйнував знак «Україна», що розташований поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду

«Станиця Луганська».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Станично-Луганського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Довідково: санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області