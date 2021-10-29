«Предприимчивый» полицейский получил срок за интернет-мошенничество

Молодой украинец, который проходил службу во внутренних войсках, решил продолжить работать в рядах сотрудников МВД и с 2015 года служил патрульным в звании старший сержант полиции, в Кировоградской области.

В 2012 году он создал страничку вконтакте с выдуманным именем и чужим фото.

Под этим псевдонимом он познакомился с будущей потерпевшей и поддерживал с ней общение до 2017 года.

После того, как Вконтакте была заблокирована в Украине, молодой человек, под тем же псеводнимом (Molodoy_kr) зарегистрироался в соцсети Spaces.im и пригласил туда свою виртуальную знакомую, с которой у них возникло продолжительное приятельское общение.

Беглый анализ аккаунта Molodoy_kr дает исчерпывающее представление о круге его интересов:

Однажды наступил день, когда старший сержант в чем-то «проштрафился» на службе и получил, в качестве дисциплинарного взыскания, перевод в другую часть области. Это вызвало у него сложности с тем, чтобы ежедневно добираться на место несения службы, в связи с чем, сержант решил приобрести недорогой автомобиль. А чтобы раздобыть на него денег, полицейский придумал монетизировать свое виртуальное альтер-эго.

Для реализации своего мошеннического замысла, он придумал легенду о том, что служит в зоне ОСС, где у него с сослуживцами приключилось ЧП: во время выполнения задания, они случайно повредили CDMA-устройство для мониторинга и дешифровки данных противника, которое необходимо срочно заменить, иначе это грозит большими неприятностями по службе.

Эту историю он рассказал своей знакомой, сообщив что уже самостоятельно собрал почти всю необходимую сумму. Не хватает малости – 1350 долларов. Попросив одолжить указанную сумму, он клятвенно заверил, что вернет все до копейки в течение нескольких месяцев.

Знакомая согласилась, и самозваный «атошник» переслал ей настоящий номер своей банковской карты, сославшись, что это карта сослуживца. Войдя в обрисованное ей положение и искренне желая помочь, женщина выполнила на карту полицейского три перевода – 13, 5 и 20 тыс. гривен (всего 38 тысяч).

Мошенник потратил эти деньги на собственные нужды, а когда подошел срок возвращать долг, просто перестал отвечать на сообщения своей знакомой.

Когда дело дошло до суда, молодой человек полностью признал свою вину в нарушении ч.3 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное с применением вычислительной техники), раскаялся и даже возместил нанесенный потерпевшей ущерб.

Избирая обвиняемому наказание, суд принял во внимание тяжкий характер преступления и его весьма посредственную характеристику с места жительства. В то же время, учитывая отсутствие прежних судимостей, молодой возраст и наличие малолетнего ребенка, было принято решение о замене 3 лет лишения свободы одним годом испытательного срока. // internetua.com