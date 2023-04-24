«Прем’єр» «Підкарпатської Русі», який підтримав Путіна, за держзраду отримав 20 років за ґратами

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним у державній зраді Петра Гецка, який видає себе за прем’єр-міністра віртуальної держави «Республіка Підкарпатська Русь».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посилання на вирок від 14 квітня.

26 лютого 2022 року на YouTube-каналі «Ussr rpr» вийшло «Обращение к Президенту РФ В.В. Путину от Русинов!». На відео Гецко звертається до Путіна із проханням утворити на території Західної України так звану «Підкарпатську Русь». Під час промови автор сидить за столом, на якому є два прапори — один Російської Федерації, а інший — так званих «Русинів Закарпаття».

«Русины официально поддержали позицию руководства РФ по Украине в контексте принуждения Украины к миру и Федерализации земель предлагаем Западную Украину преобразовать в Карпатскую Русь на правах мандатах, титулах Русинов», — говорив Гецко.

14 березня 2022-го, перебуваючи у Москві, Гецо опублікував на YouTube «Обращение к президенту Российской федерации В.В. Путину от Международного центра «Матица русинов». Гечко рекомендував президенту РФ не завершувати «спеціальну військову операцію» на території України без урахування факторів щодо Закарпатської області.

Гецку висунули звинувачення у розповсюдженні матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у державній зраді. Прокурор просила для обвинуваченого довічного позбавлення волі, що передбачено за держзраду під час воєнного стану.

За інформацією правоохоронців, Гецко з лютого 2014 року переховується у РФ. За держзраду він уже заочно засуджувався в Україні до 12 років позбавлення волі вироком 2019 року, який набрав законної сили, однак продовжив скоювати злочини.

У судовому засіданні допитувався студент Дрогобицького інституту. Він пояснив, що протягом тривалого часу від початку війни в 2014 році на Донбасі слідкував за публікаціями Гецка в соцмережах. Після того, як Гецко публічно звернувся до Путіна з проханням очолити частину території України після захоплення, свідок на своїй сторінці у «Фейсбук» опублікував заперечення проти таких публічних виступів, кажучи, що Гецко не уповноважений нікого представляти, не є лідером.

Інший свідок показав, що Гецко є рідним братом його матері. Вони не спілкуються з 2008 року, з тих пір як Гецко не прийшов на його весілля. За публікаціями родича свідок особисто не слідкував, всі публікації йому показували працівники СБУ. У публікаціях свідок впізнав родича за зовнішніми ознаками, в тому числі за кольором очей і залисиною.

Адвокат в судовому засіданні категорично заперечувала вину свого підзахисного. Звернула увагу суду фотокартки в матеріалах справи є не завірені і прокурором нібито не доведено, що на них зображений саме Гецко. Захисник також намагалася переконати суд, що висновок лінгвістичної експертизи є недопустимим доказом, тому що на конверті з матеріалами для дослідження було зазначено інший номер кримінального провадження (відрізнялася одна цифра). Але суд визнав доводи адвоката безпіставними. Лінгвістичну експертизу проводив фахівець із 7-річним досвідом, а некоректний напис на конверті суд вважає технічною помилкою, яка не впливає на суть справи.

Суд визнав Гецка винним і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Але з урахуванням попереднього вироку остаточний строк тюремного покарання для Гецка складатиме 20 років.