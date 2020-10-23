При спробі підкупу службовця Держмитслужби затримано представника підприємства

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито представника приватного підприємства, який намагався надати неправомірну вигоду службовій особі Державної митної служби України (ч. 3 ст. 369).

Згідно з матеріалами слідства, затриманий запропонував начальнику відділу Держмитслужби неправомірну вигоду у сумі 1 000 доларів США за не складання протоколу про порушення митних правил стосовно посадових осіб суб’єкта господарювання.

23 жовтня 2020 року представника товариства затримали в порядку ст. 208 КПК України після передачі митнику зазначеної суми.

На теперішній час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії та вирішуються питання про повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками ГУ КЗЕ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура