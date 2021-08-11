При спробі втекти з України на Закарпатті затримали заступника мера Миколаєва, підозрюваного в організованому розкраданні майже ₴27 млн.

10 серпня 2021 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили корупційну схему, через яку громаді Миколаєва завдано збитків у понад 26,8 млн грн.

Йдеться про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Учасниками схеми слідство наразі вважає вісім осіб: заступника Миколаївського міського голови; першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради; директорів шести приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Посадовців Миколаївської міськради та двох керівників приватних компаній затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Решті осіб про підозру повідомлено.

Слідство припускає, що заступник Миколаївського голови намагався покинути територію України: його затримано у міжнародному пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань», що на українсько-угорському кордоні.

Мера Миколаєва також повісткою викликано до НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій. // Закарпаття онлайн