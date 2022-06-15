Прикарпатка хотіла «відкупити» п’яного чоловіка-водія від відповідальності

Невдалу спробу «домовитися» з поліцейським задокументували на Калущині. Жінка намагалася «відкупити» свого чоловіка, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Під час несення служби в селі Сівка-Войнилівська, що на Калущині, співробітники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили 43-річного водія мопеда.

В ході перевірки документів з’ясувалось, що керманич перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори на чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП.

Наступного дня до начальника сектору реагування патрульної поліції Калущини прийшла дружина правопорушника, щоб «домовитись». 37-річна жінка у службовому кабінеті запропонувала та надала правоохоронцю 100 доларів США, аби той не направляв складені на її чоловіка адміністративні матеріали до суду.

Поліцейський попередив правопорушницю про кримінальну відповідальність. Втім жінка продовжувала вчиняти зазначені дії, які були задокументовані слідчо-оперативною групою.

Грошові кошти вилучено.

За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини