На Чернігівщині затримали групу осіб за вбивство чоловіка заради заволодіння його авто

Один із зловмисників переховувався на риболовецькій базі. Затримали зловмисників оперативники обласного Управління карного розшуку спільно з колегами з Ніжинського відділу поліції за підтримки спецпризначенців КОРДУ. Затриманим інкримінують вчинення умисного вбивства.

15 грудня близько 21-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на трасі між селами Ніжинського району виявлено автомобіль, на водійському сидінні якого знаходиться скривавлене тіло чоловіка.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи та керівництво Ніжинського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в Чернігівській області, співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління, прокурор, кінолог із пошуковою собакою.

Поліцейські виявили на тілі загиблого проникаючі поранення грудної клітки, тож одразу розпочали пошуки причетних до вбивства осіб. До цього були залучені найдосвідченіші співробітники поліції Чернігівщини.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів вони встановили, що до злочину причетні уродженці Ніжина віком 22-32 роки. Після скоєння злочину підозрювані змінили номери телефонів та розділилися. Двоє ховалися у рідному місті, проте не з’являючись вдома. Третій заїхав на заміську риболовецьку базу і принишк там. Операцію затримання усіх трьох поліцейські реалізували одночасно.

Підозрювані зізналися поліцейським, що хотіли заволодіти автівкою потерпілого та погрожували зброєю, але потім вистрелили у водія. Усвідомивши, що вбили людину, втекли з місця події.

Під час санкціонованих обшуків за силової підтримки спецпідрозділу КОРД поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема зброю (мисливську рушницю), з якої стріляли у потерпілого. Вилучене поліція направила на проведення експертних досліджень.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Всі троє безробітні, раніше не судимі.

Відомості про подію слідчі Ніжинського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ніжинської місцевої прокуратури.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області