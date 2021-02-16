Прикордонника викрили у сприянні контрабанді брендового одягу через держкордон

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України спільно зі слідчими ДБР викрили інспектора одного із відділів прикордонної служби «Золочів». Чоловік регулярно сприяв контрабандистам у перевезенні партій брендового одягу через кордон з РФ.

За попередньою інформацією, прикордонник, зокрема вимагав від перевізників гроші за сприяння у наданні так званого «коридору роботи» для незаконного переміщення товарів. Правоохоронці затримали зловмисника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання чергового хабара від замовника.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Викриття проводилось спільно зі слідчим ТУ ДБР у м. Полтаві під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

СБУ