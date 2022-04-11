Припинено чергову спробу «мародерства» у Бучі та Гостомелі – 9 місцевим мешканцям повідомлено про підозру

Прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили 9 чоловікам про підозру у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, у місті Буча та смт Гостомелі місцеві мешканці проникали до приватних будинків, звідки викрадали побутову техніку, інструменти, цінності, особисті речі, велосипеди та інше майно громадян.

Вказаних осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України. 8 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, питання щодо арешту ще одного фігуранта наразі вирішується.

Досудові розслідування тривають та здійснюються Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Органи прокуратури Київщини принципово реагують на всі факти щодо злочинів проти власності в умовах воєнного стану. Кожного правопорушника буде притягнуто до встановленої законодавством відповідальності.

Київська обласна прокуратура