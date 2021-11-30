До довічного позбавлення волі за вбивство 16-річного хлопця засуджено жителя Миколаївщини

За публічного обвинувачення Вознесенської окружної прокуратури жителя Миколаївщини визнано винним в умисному вбивстві 16-річного хлопця (п.13 ч.2 ст.115 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокуратурою у суді доведено, що у квітні 2021 року біля магазину у м. Вознесенськ раніше судимий за аналогічний злочин чоловік, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин ударом ножа в серце вбив хлопця.

За матеріалами Миколаївської обласної прокуратури