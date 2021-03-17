Припинено діяльність незаконного грального закладу у Харкові

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова викрито факт незаконного зайняття гральним бізнесом на території Основ‘янського району м. Харкова.

В ході проведених слідчих дій вилучено 8 ігрових автоматів та обладнання до них.

Крім того, встановлено осіб, які здійснювали адміністрування такої діяльності та споживачів незаконних послуг.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор, лотерей.

Наразі досудове розслідування триває.

Після проведення запланованих слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру винним особам.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури