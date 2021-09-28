Приватного підприємця з Дніпропетровщини викрили у привласненні майже двох мільйонів гривень

Наразі працівниками слідчого управління обласного главку поліції Херсонщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі, та з видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Підозрюваним у цих двох кримінальних правопорушеннях є 49-річний власник приватного підприємства з м. Нікополь Дніпропетровської області. Сьогодні фігуранту слідчі повідомили про підозру в вчиненні вищевказаних злочинів.

Як повідомив заступник начальника обласної поліції Микола Вербицький, наприкінці минулого року правоохоронцям стало відомо, що під час проведення за рахунок бюджетних коштів капітального ремонту дорожнього покриття між населеними пунктами Нижні Торгаї та Агаймани можливо мав місце факт привласнення частини виділених грошей. Було відкрите кримінальне провадження, в рамках якого поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури провели ряд необхідних слідчих дій.

В ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що підрядником була надана замовнику документація, в якій зазначені неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт. Тим самим 49-річним керівником будівельної організації були привласнені понад 1,9 мільйони гривень. Зокрема дана махінація підтверджується висновками експертів судової будівельно – технічної експертизи, проведеної Миколаївським відділенням Одеського науково – дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Сьогодні слідчі обласного главку поліції виїхали в Дніпропетровську область, де повідомили власнику приватного підприємства про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі;

ч.1 ст.366 КК України, а саме видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Підозрюваному може загрожувати покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Встановлюється можлива причетність інших осіб до неправомірних дій. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області