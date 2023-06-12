Мешканець Шепетівщини втратив більше півмільйона гривень, довірившись шахраю

Поліцейські встановлюють обставини події.

557 тисяч гривень втратив 44-річний нетішинець після спілкування в Інтернеті з псевдопродавцями елітних гаджетів.

Аферистам вдалось переконати потерпілого придбати у них нібито сертифікований, найсучасніший мобільний телефон з-за кордону за “привабливою” ціною.

Після переказів коштів умови отримання гаджету постійно змінювались.

Згодом продавці обіцяли повернути кошти. Обіцянки тривали більше року. Увесь цей час шахраї підтримували зв’язок з чоловіком, втерлись в довіру.

Аферисти були настільки переконливими, що потерпілий продовжував переказувати їм кошти.

Зрештою, він зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не довіряти свої кошти незнайомцям та пам’ятати головне правило: якщо пропозиція звучить занадто добре, щоб бути правдою, ймовірно це шахрайство.

Шахрайство з продажем товарів через інтернет займає лідируючі позиції по кількості ошуканих громадян.

Наразі існує безліч дошок оголошень, інтернет-магазинів, де можна здійснити купівлю/продаж товарів.

Безперечно, онлайн -шопінг має багато переваг, це зручно та вигідно. Втім, не слід забувати про ризики. Недобросовісними можуть виявитися як продавці, так і покупці. А для шахраїв – це “майданчик” для реалізації своїх схем.

Тому завжди дбайте про безпеку ваших коштів та використовуйте можливі засоби захисту під час укладання угод в інтернеті.

Шепетівське районне управління поліції