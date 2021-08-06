Привласнення ₴1,5 млн. під час будівництва амбулаторії на Сумщині – судитимуть трьох осіб

Сумською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми та директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом службового підроблення та привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України). Також судитимуть також і службовця Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, через неналежне виконання обов’язків якого вдалося привласнити кошти (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2019 році між Управлінням капітального будівництва та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договори на будівництво шести амбулаторій первинної медичної допомоги.

Попри те, що директором товариства офіційно є одна особа, з початку будівництва інший громадянин фактично здійснював керівництво підприємством, надавав вказівки та розпорядження працівникам. Він організував внесення в офіційну документацію недостовірних даних про обсяги виконаних робіт та вартість використаних матеріалів. При цьому підписи ставив офіційний директор.

У такий спосіб директор товариства та фізична особа привласнили майже 1,5 млн грн. Це стало можливим завдяки неналежному виконанню службових обов’язків головним спеціалістом Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, який здійснював технічний нагляд за будівництвом чотирьох амбулаторій, та підписав акти виконаних робіт, не перевіривши їх достовірність.

Протиправні дії обвинувачених викрито прокурорами спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління СБУ в області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури