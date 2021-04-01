Привласнення майна під чаc ремонту дороги — директору ТОВ повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, у ході досудового розслідування встановлено, що між Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо проведення ремонтних робіт внутрішньоквартальної дороги, розташованої у Московському районі м. Харкова.

Директор ТОВ підписав акт виконаних будівельних робіт, завищивши їхню вартість, та подав його до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. На підставі зазначеного документа на рахунок ТОВ перераховано оплату за ремонтні роботи.

Згідно проведеної експертизи, сума завданих збитків складає понад 1,4 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування проводиться слідчими слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюється співробітниками Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури