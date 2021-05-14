Привласнювали кошти за рахунок «мертвих душ» — трьом посадовим особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом посадовим особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей організованою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Нвер Антонян, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці липня 2016 року начальник одного з управлінь Харківської районної державної адміністрації разом зі своїм заступником створили організовану групу, до якої залучили головного спеціаліста з кадрових питань з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами одного з управлінь Харківської районної державної адміністрації, які будуть нараховуватись як заробітна плата та інші виплати особам, фіктивно працевлаштованим до управління, без фактичного виконання роботи у вказаному управлінні.

Так, у період з 01.08.2016 по 28.02.2020 посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, видавали накази про працевлаштування осіб на різні посади, які фактично на роботу в управлінні не виходили та службові обов’язки не виконували.

У вказаний період службові заволоділи бюджетними коштами загальною сумою понад 950 тисяч грн.

14.05.2021 трьом особам було повідомлено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура