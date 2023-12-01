Про підозру повідомлено трьом окупаційним «начальницям» з Луганщини

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомлено про підозру трьом громадянкам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жительки Сватівщини, Старобільщини та Лисичанська після повномасштабного вторгнення рф почали співпрацювати з ворогом.

Колишні бухгалтер сільради, працівниця служби у справах дітей та підприємиця навесні 2022 та влітку 2023 року добровільно обійняли керівні посади в незаконних органах «лнр».

Одна очолила «відділ культури адміністрації Сватівського району лнр», інша стала «начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану Новопсковського райуправління юстиції міністерства юстиції лнр» і третя керує «відділом у справах молоді та спорту адміністрації міста Лисичанська лнр».

Усі підозрювані керуються нелегітимними нормативно-правовими актами, впровадженими на території псевдореспубліки, та сприяють утвердженню російського окупаційного режиму.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської, Старобільської

та Лисичанської окружних прокуратур)