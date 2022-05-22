Продаючи в інтернеті, жінка втратила з рахунку майже 48 000 гривень

Факт шахрайства задокументували правоохоронці відділення поліції № 1 м. Бережани вчинений щодо мешканки одного із сіл. Жінка хотіла підзаробити, продаючи в інтернеті, а стала жертвою аферистів.

Заявниця розповіла, що розмістила на сайті-оголошень публікацію про продаж взуття. До неї зателефонував потенційний покупець й вони узгодили умови покупки. Після цього пройдисвіт надіслав жінці фітингове повідомлення, за допомогою якого дізнався персональні дані. За певний проміжок часу краянці надійшло сповіщення про списання 47 514 гривень. За допомогою вона звернулася до поліцейських.

Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Проводяться розшукові заходи аби встановити осіб причетних до злочину.

Кіберполіцейські розповідають, що зазвичай для фішингу зловмисники підробляють електронні листи, оголошення або сайти, щоб вони були схожі на ті, яким ви вже довіряєте. Пройдисвіт може надіслати електронний лист, який виглядатиме так, неначе його відправлено з вашого банку, щоб ви надали інформацію про свій банківський рахунок.

Як правило, у фішингових електронних листах, посиланнях або на сайтах можуть запитувати таку інформацію:

імена користувачів і паролі (зокрема, пропонувати змінити пароль);

ідентифікаційні номери;

номери банківських рахунків;

PIN-коди;

номери кредитних карток;

дівоче прізвище матері;

дату народження.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області