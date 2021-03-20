В Днепре иностранец ограбил женщину в ее квартире

В Днепре мужчина, под предлогом продажи кухонной посуды, проник в квартиру к пожилой женщине и ограбил ее.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего иностранца, который ограбил 74-летнюю женщину. Как оказалось, мужчина якобы продавал посуду и зашел в квартиру пенсионерки на проспекте Поля. «Продавец» получил деньги за товар, но тут же выхватил ювелирные изделия и деньги, которые достала пенсионерка, и сбежал.

Но сбежать далеко преступнику не удалось — возле дома пенсионерки его поджидала полиция. Вора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. У него изъяли денежные средства, золотые серьги, цепочку и перстень.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Теперь злоумышленнику грозит до 4-х дет лишения свободы.