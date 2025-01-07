Житель Сумщини, який убив 14-річного брата, проведе за ґратами 15 років

Ювенальні прокурори Сумської обласної прокуратури домоглись суворішого покарання для 25-річного обвинуваченого в умисному вбивстві брата з метою приховування злочину та викраденні банківської картки (п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 КК України).

Рішенням Сумського апеляційного суду 6 січня 2025 року скасовано вирок суду першої інстанції та ухвалено новий вирок, яким призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що подія сталась 18 квітня 2023 року в одному з населених пунктів Охтирського району. Обвинувачений потайки від матері забрав її банківську картку, на якій зберігалась чимала сума коштів. Це побачив його молодший брат. Щоб хлопчик не завадив йому реалізувати задумане, молодик покликав брата на вулицю, де спочатку придушив його, а потім перетягнув до господарської будівлі. Там обвинувачений спочатку перерізав братові горло, а потім ще й ударив декілька разів сокирою. 14-річний хлопець від отриманих поранень помер на місці події.

Суд першої інстанції в лютому 2024 року засудив молодика до 12 років 6 місяців позбавлення волі, прокуратура не погодилась з таким рішенням та оскаржила його в апеляційному порядку.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура