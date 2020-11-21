В Одессе задержали уголовника из РФ, который угрожал сжечь автомобиль бизнесмена

В Одессе полиция задержала 43-летнего гражданина РФ, который избил бизнесмена и угрожал сжечь его автомобиль.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Вымогатель требовал от предпринимателя отдать несуществующий долг. Подозреваемый в свое время был участником одной из влиятельных этнических преступных организаций. Группировка «специализировалась» на дерзких похищениях граждан с целью выкупа.

«Пока угрозы были только на словах, предприниматель не обращал на них внимания. Однако когда дело дошло до рукоприкладства и угроз сжечь автомобиль, он пришел в полицию», — говорится в сообщении.

Рэкетира задержали 19 ноября при силовой поддержке спецназовцев ТОР. Задержание провели, когда подозреваемому передали 3 тысячи долларов США. Ранее было задокументировано получение им еще 5,7 тысячи гривен. За вымогательство злоумышленнику может грозить до 7 лет заключения. // Преступности.НЕТ