За вбивство знайомої мешканець Дніпра проведе за ґратами 11 років
За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра 35-річного чоловіка визнано винним у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України). Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.
Так, у липні 2021 року раніше неодноразово судимий місцевий мешканець розпивав алкогольні напої зі знайомою.
Через раптово виниклу сварку чоловік побив жінку руками й ногами, внаслідок чого остання померла.
Свою вину зловмисник визнав частково, проте її повністю доведено стороною обвинувачення.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet