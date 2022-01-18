За вбивство знайомої мешканець Дніпра проведе за ґратами 11 років

За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра 35-річного чоловіка визнано винним у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України). Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Так, у липні 2021 року раніше неодноразово судимий місцевий мешканець розпивав алкогольні напої зі знайомою.

Через раптово виниклу сварку чоловік побив жінку руками й ногами, внаслідок чого остання померла.

Свою вину зловмисник визнав частково, проте її повністю доведено стороною обвинувачення.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури