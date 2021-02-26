Продаж наркотиків зі щоденним обігом понад ₴60 тис. – у Львові затримали групу наркозбувачів

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом мешканцям області за фактом придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Встановлено, що львів’янин організував збут таблеток «SUBUTEX», які містять наркотичні засоби бупренорфін, метадон та канабіс, та психотропну речовину амфетамін на території Львова та області. До угруповання входили львів’яни та мешканець Львівської області.

Загальний щоденний обіг від продажу наркотичних та психотропних речовин складає понад 60 тис грн.

У ході обшуків за місцями проживання та у автомобілях фігурантів вилучено: понад 150 таблеток, 17 пакетиків із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, пристрої для вживання наркотичних речовин, електронні ваги, зіп-пакети для фасування наркозасобів, зброю, банківські картки, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, автомобілі та грошові кошти у розмірі понад 48 тис грн, 5 євро, 700 доларів США та інші речі, що використовувалися для злочинної діяльності.

Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання про арешт майна та обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводилися спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області ДБН Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора