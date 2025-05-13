Продаж товару в Інтернеті: шахраї не сплять!
Купив собі новий телефон, попередній виставив на продаж на одній із дошок оголошень. Мені телефонує покупець, просить реквізити для оплати та каже що зробить повну оплату наперед що б уникнути комісії накладеного платежу при доставці Новою поштою. Одразу ж мені телефонує невідомий номер, представляється працівником банку і намагається вивідати у мене платіжну інформацію по моїй картці під приводом зарахування мені коштів від юридичної особи. Після чого з моєї картки списалися всі кошти.
Начальником 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам у місті Києві капітаном поліції Пархоменком Андрієм Миколайовичем було повідомлено та роз’яснено як працюють шахраї в даній шахрайській схемі і те, що псевдопокупець може запитати реквізити картки для оплати за ваш товар на дошці оголошень і назвати час здійснення переказу або щось подібне. У цей час напарник зловмисника під виглядом працівника служби безпеки банку може зателефонувати вам і сказати, що для зарахування грошей необхідно вчинити якусь дію, наприклад “активувати платіжну картку”. Таким чином шахраї будуть намагатися вивідати у вас реквізити та інші дані по вашому рахунку.
Андрієм Миколайовичем було надано прості рекомендації:
❌ Не повідомляйте стороннім особам інформацію по картці або дані, що можуть бути використані для підтвердження платежів.
❌ Не виконуйте жодних операцій з “верифікації” карти.
✅ У разі сумнівів – телефонуйте до банку за телефоном, вказаним на звороті картки та уточніть інформацію.
✅ Безпека збереження коштів та користування рахунками починається з Вас.
На замітку:
- Твоя безпека — твої секрети. Не розголошуй дані!
- Служба банку не питає паролів та кодів!
- Телефонний “покупець”? Можливо, це шахрай!
- Ніколи не активуй фейкові платежі!
- Шахраї працюють у парі — будь напоготові!
Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» – це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.
Оперуповноваженим 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві лейтенантом поліції Осадчою Наталією, було зазначено та наголошено на тому, що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.
Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.
Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.
Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.
Запрошуємо долучитись до соціального проєкту “БРАМА”
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