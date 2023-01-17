Взято під варту неповнолітнього, який підозрюється у крадіжці ₴250 тис. у доньки військовослужбовця ЗСУ

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Києво-Святошинської оружної прокуратури повідомлено про підозру 17-річному мешканцю Київщини за фактами таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних мереж (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України).

За даними слідства, підозрюваний прийшов в гості до своєї однокласниці, яка проживає у селі Софіївська Борщагівка. Там він дізнався, що у неї є банківська картка, на якій зберігається заробітна плата її батька – військовослужбовця ЗСУ. Хлопець дочекався коли потерпіла засне та використовуючи її мобільний телефон змінив пароль до банківського застосунку і перевів собі 250 тисяч гривень. Після цього він викрав мобільний телефон і картку знайомої та зник з місця злочину.

Затримано підозрюваного на прикордонному пропускному пункті під час спроби виїзду за кордон. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура