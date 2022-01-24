Продаж жінок за кордон для сексуальної експлуатації – повідомлено про підозру громадянину РФ

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації у вербуванні та переміщенні кількох осіб, з метою експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, організатор планував відправити двох молодих жінок до Німеччини з метою подальшої сексуальної експлуатації. За кордоном дівчата мали надавати платні сексуальні послуги під прикриттям спільника підозрюваного та віддавати 50% зароблених коштів.

Мікроавтобус з двома завербованими громадянками України, що прямував до Німеччини, затримали на одному з пунктів пропуску через державний кордон України у Львівській області. Того ж дня на гірськолижному курорті у Закарпатській області затримано й організатора цієї схеми.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно з оперативними підрозділами Управління СБУ в Одеській області та Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури