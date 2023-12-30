Прокремлівська Угорщина відмовила Києву в екстрадиції росіянина, підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

Угорщина відмовилася видати Україні росіянина, підозрюваного у вбивстві в 2017 році Аміни Окуєвої, учасниці добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, який складається з вихідців із північнокавказького регіону Чечні, повідомила поліція.

Про те, що уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, переховується в Угорщині проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії 29 грудня повідомив начальник управління Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.

«Угорський суд відмовив в екстрадиції [Редькіна] через війну в Україні», – сказав начальник управління нацполіції в Київській області, співробітники якого розслідували справу про вбивство Окуєвої.

Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічницею якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ минулого року.

Українські правоохоронці затримали Редькіна і ще трьох осіб у 2020 році за підозрою в причетності до вбивства Окуєвої.

Їх звинувачували у тому, що в жовтні 2017 року вони вбили Окуєву і поранили її чоловіка Адама Осмаєва, обстрілявши їхній автомобіль на околиці Києва.

В організації нападу Осмаєв звинуватив тодішніх російських чиновників.

Осмаєв, який пережив кілька замахів, є командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва, що воює з російськими збройними силами, які вторглися в Україну. // Радіо Свобода