Прокуратура домоглася реального покарання для чоловіка за домашнє насильство

За підтримання публічного обвинувачення Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок 41-річному чоловіку, який систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України).

Установлено, що чоловік систематично застосовував фізичне насильство відносно дружини, ображав її нецензурними словами, залякував та принижував, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте, накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку.

Вироком Голосіївського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні домашнього насильства та засуджено до 1 року позбавлення волі.

Обвинуваченого взято від варту у залі суду.

Київська міська прокуратура