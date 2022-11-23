Житель Рівненщини віддав шахраям більше 36 тисяч гривень, «купуючи» генератор

Із заявою про незаконні дії невідомого до поліції вчора, 21 листопада, звернувся 44-річний житель Гощі.

Потерпілий до останнього надіявся, що йому все таки вдасться придбати альтернативне джерело живлення, але став черговою жертвою аферистів.

У пошуках генератора чоловік натрапив на оголошення на сайті за оптимальною ціною та якістю. Сконтактував із продавцем і домовився про доставку. Щоправда, спочатку мова йшла про повну передоплату, а потому у вартість шахрай «включив» і транспортування, і страховку. Відтак, «генератор» обійшовся гощанцеві у 36 тисяч 658 гривень, які він перерахував на банківську картку зловмисника.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, у рамках якого встановлюється особа, причетна до злочину.

Поліцейські звертаються до громадян під час покупок через сайти безкоштовних оголошень бути розсудливими і зважувати на всі нюанси, які стосуються передоплат чи повної сплати. Купуйте дороговартісні товари в офіційних представників і перевіряйте інформацію про суб’єкта господарювання на офіційних ресурсах.

Відділ комунікації поліції Рівненської області