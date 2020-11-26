Прокуратура домоглася реального покарання винуватцю летальної ДТП

Київським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано вирок Бориспільського міськрайонного суду, яким за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 286 КК України) водія автомобіля «Audi A6» засуджено до 4 років позбавлення волі, але на підставі ст.75 КК України звільнено з випробуванням та призначено іспитовий строк терміном на 3 роки.

За принципової позиції обласної прокуратури судом апеляційної інстанції обвинуваченому призначено реальну міру покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

В суді доведено, що нетверезий водій автомобіля «Audi A6» 29 лютого цього року, рухаючись автошляхом Т1016 з порушенням Правил дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем «Mitsubishi Pajero Sport», водій якого загинув на місці пригоди.

Київський апеляційний суд підтримав доводи прокурора та погодився з тим, що правопорушник заслуговує лише на реальне покарання, яке останній відбуватиме в місцях несвободи.

Пресслужба Київської обласної прокуратури