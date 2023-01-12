Прокуратура передала до суду справу шанувальника «руського миру» з деокупованого Невського

Прокурори Сватівської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно мешканця деокупованого села Невське на Сватівщині, який закликав підтримувати російську федерацію.

Шанувальника «руського миру» викрито співробітниками СБУ на початку січня 2023 року під час проведення стабілізаційних заходів на звільненій від окупаційних військ рф території Луганської області.

За даними дізнання, після окупації населеного пункту 54-річний чоловік, місцевий фермер неодноразово говорив односельчанам про своє схвалення приходу російських військових та влади рф в Україну.

Він запевняв, що «Невське – це територія рф та українська влада сюди не повернеться». Також закликав допомагати ворожій армії та окупаційним «органам влади».

Матеріали кримінального провадження розглядатимуть у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Фігурант обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-1 КК України (публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора і збройних формувань, до співпраці з державою -агресором і збройними формуваннями, а також невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території).

Раніше за цією ж статтею притягнуто до кримінальної відповідальності ще одного 59-річного мешканця Невського. Його засуджено за публічну підтримку дій країни-агресора.

Дізнання у кримінальному провадженні здійснювали співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)