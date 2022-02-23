Прокуратура спільно з Нацполіцією провела обшуки в апараті КМДА

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з ДСР НП України проведено обшуки у приміщеннях апарату Київської міської ради та Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Слідчі дії здійснені в рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КМДА.

Згідно з матеріалами слідства, 07.07.2020 службовими особами КМДА, всупереч ст. 141 Земельного кодексу України, забезпечено прийняття рішення «Щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою Благодійним Фондом сприяння розвитку гуманітарних та економічних наук «Міжнародний діловий центр».

Зазначеними діями службовими особами КМДА безпідставно припинено право користування земельною ділянкою площею 0,19 га у центральній частині міста Києва з нормативно грошовою оцінкою понад 43,6 млн гривень.

Під час обшуків вилучено документи, на підставі яких прийнято вказане рішення.

Слід зазначити, що 10.12.2021 Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду вказане рішення Київської міської ради від 07.07.2020 визнано незаконним.

Досудове слідство триває.

Пресслужба Київської міської прокуратури