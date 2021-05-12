Прокуратура відстояла 11 років позбавлення волі жителю Біловодська, який задушив співмешканку

Луганська обласна прокуратура відстояла в апеляційному суді вирок суду першої інстанції, яким мешканця селища міського типу Біловодськ засуджено до 11 років позбавлення волі за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сторона обвинувачення довела, що у травні 2019 року 33-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту зухвало побив співмешканку, нанісши їй близько 50 ударів електричним дротом та жіночим ременем. У подальшому засуджений, скориставшись безпорадним станом потерпілої, здавив руками її шию і таким чином задушив.

Не визнаючи вини у вчиненні злочину та не погоджуючись із вироком Кремінського районного суду Луганської області, обвинувачений та захисник подали апеляційні скарги.

Під час апеляційного перегляду справи прокурори обласної прокуратури спростували аргументи сторони захисту, довели законність та обґрунтованість призначеного покарання. Луганський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги – без задоволення.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури