Прокуратура знову обшукує «Київводоканал» і «Київтеплоенерго»

Слідчі дії проводять у справі про розкрадання на близько 10 млн грн на закупівлі обладнання.

Київська міська прокуратура повідомила про обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, КП з утримання зеленних насаджень Святошинського району столиці та підрядних організаціях.

Як зазначає пресслужба відомства, обшуки проводять у справі про розкрадання на близько 10 млн грн на закупівлі обладнання.

Згідно з матеріалами слідства упродовж 2018-2020 років між зазначеними організаціями та приватною компанією було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

При цьому компанія-підрядник при цьому відобразила у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

«За попередніми даними, сума збитків становить близько 10 млн гривень», — повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, що 15 вересня обшуки відбулися у КП «Київавтодор», «Київавтошляхміст» та 10 районних ШЕУ. Правоохоронці вилучали документи, які стосуються закупівель з міського бюджету. // LB.ua