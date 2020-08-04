Прокуратурою Харківщини проведено перевірку додержання вимог законодавства щодо захисту прав засуджених під час відбування покарання

Органами прокуратури області із залученням спеціалістів відповідних органів державного нагляду і контролю та представників громадських організацій проведено перевірки додержання у 2020 році вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, а також іншого законодавства щодо захисту конституційних прав засуджених на матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення під час відбування покарання в кримінально-виконавчих установах.

Перевірками в установах виконання покарань, слідчому ізоляторі та медичних частинах філії державної установи «ЦОЗ ДКВС України» в Харківській та Луганській областях установлено численні порушення вимог ст. ст. 8, 9, 107, 115, 116 КВК України, ст. ст. 55-63 Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», «Про відходи», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також відповідних нормативно-правових актів Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров`я України з питань матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених.

Крім того, встановлено факти розтрати службовими особами державних установ «Олексіївська виправна колонія (№ 25)», «Харківська виправна колонія (№ 43)», «Дергачівська виправна колонія (№ 109)», «Покровська виправна колонія (№ 17)», «Хролівський виправний центр (№ 140)», а також медичними працівниками Харківської міської медичної частини № 27 філії державної установи «ЦОЗ ДКВС України» в Харківській та Луганській областях бюджетних коштів при придбанні товарів та продуктів харчування для потреб засуджених, проведенні ремонтних робіт в колоніях, використанні лікарських засобів та виробів медичного призначення, виплати заробітної плати, у тому числі засудженим. Загальна сума шкоди, завданої державі, складає понад 1 млн грн.

У зв’язку з цим органами прокуратури протягом червня 2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 7 кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191, 364 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживання службовим становищем).

Також прокуратурою області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за фактом розтрати медичними працівниками Харківської міської медичної частини № 27 філії державної установи «Центр охорони здоров`я ДКВС України» в Харківській та Луганській областях чужого майна у вигляді антисептичних засобів, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України). Загальна сума збитків складає майже 700 тис. грн.

За результатами проведених перевірок органами прокуратури області адміністраціям установ виконання покарань, начальникам медичних частин, а також керівникам їх вищестоящих органів надано 26 вказівок у порядку ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, причин і умов, що їм сприяли, а також притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Пресслужба прокуратури Харківської області