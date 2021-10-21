Режиссёра «Ералаша» обвиняют в педофилии

Сообщается, что его задержали еще в 2020 году.

Режиссера юмористического киножурнала «Ералаш» Илью Белостоцкого обвиняют в педофилии.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, режиссёра «Ералаша» задержали еще год назад за развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Близкие якобы скрывали это и говорили, что Белостоцкий болен, поэтому не выходит на связь.

Теперь Белостоцкого могут привлечь к ответственности по новой статье.

«Дома у задержанного обнаружили детскую порнографию. По нашим данным, в ближайшее время расследование уголовного дела будет завершено», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, сейчас режиссер находится в СИЗО.

«Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет», — сказал собеседник агентства.

Илья Белостоцкий: что известно

Илья Белостоцкий — российский режиссер, сценарист и продюсер. В 2004 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии. Член Гильдии кинорежиссёров России.

Организовал на телевидении выпуск программ для детей: «Классный час» и «Последний писк».

Режиссёр-постановщик киножурнала «Ералаш» и телесериала «След». // УНИАН